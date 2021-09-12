Юрист перечислил россиянам действия после покупки некачественного товара

Аргументы Недели → Общество 13+

12 сентября 2021, 09:28

pixabay.com

Заслуженный юрист России Иван Соловьев поделился с гражданами информацией о том, какие действия следует предпринять, если человек приобрел некачественный товар. Он подчеркнул, что в случае с непродовольственными товарами покупатель может выбрать один из четырех вариантов.

Так, можно потребовать у магазина замены на товар аналогичной модели и марки или иной модели и марки, когда осуществляется перерасчет стоимости. Кроме того, потребитель может получить за короткое время и причем бесплатно товар с устраненными недостатками. Также можно отказаться от товара и получить назад потраченные деньги, пишет RT.

Что касается продовольственных товаров, то, как отметил Соловьев, их преимущественно вернуть или обменять покупателю не удастся. В связи с этим специалист рекомендует проверить, качественным ли является продукт, прямо в магазине.

По словам юриста, “наказать недобросовестных продавцов” все же можно. Так, следует отдать товар ненадлежащего качества на экспертизу, сохранив чек, после чего, получив результат проверки, обратиться с претензией в сам магазин или в региональную торговую инспекцию. Если такие действия не приведут к успеху, то остается обратиться в суд.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости