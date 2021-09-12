В Японии количество получивших обе дозы вакцины от COVID-19 граждан превысило отметку в 50% от общего числа населения

В Японии обе дозы вакцины от коронавирусной инфекции до настоящего времени получили более половины жителей. Такое заявление сделал Ясутоси Нисимура, занимающий пост министра по делам восстановления экономики страны.
При сохранении текущей скорости вакцинации, как он подчеркнул, до конца нынешнего месяца обе дозы получат свыше 60% проживающих на японской территории людей. “Число полностью привитых превысило отметку в 50% от общего числа населения”,- сказал он.
Об этом Нисимура рассказал в эфире передачи на телеканале NHK. Отметим, что он также отвечает за меры по борьбе с COVID-19.
Напомним, что прививать население в Японии от коронавируса начали 17 февраля. Для вакцинации используются препараты от Pfizer, AstraZeneca и Moderna.
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