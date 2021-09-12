Эксперт Долгов заявил, что строительство новых городов в Сибири приведет к сокращению миграции молодежи в Москву

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12 сентября 2021, 08:13 Источник: РИА Новости

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Возведение новых городов на территории Сибири, к чему ранее предлагал приступить глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, позволит сократить миграцию российских граждан в столицу РФ и Петербург. Такое заявление сделал Александр Долгов, являющийся резидентом экспертного клуба ЦСР, управляющим партнером Squire Patton Boggs.

Он отметил, что в Сибири будет расти население, в два крупнейших города России сократится приток молодежи, чего получится добиться благодаря новым возможностям. Однако это случится, если реализация проекта будет осуществляться в соответствии с видением инициаторов, считает эксперт.

По словам Долгова, увеличить количество жителей в новых городах можно будет благодаря “публичной поддержке путем предложения увеличенного материнского капитала и особых условий льготной ипотеки”. Он добавил, что для реализации задачи можно было бы задействовать средств ВЭБа.

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