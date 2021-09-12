Ушла из жизни на 44-м году российская телеведущая Анастасия Анисимова

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12 сентября 2021, 07:47 Источник: midural.ru

pixabay.com

Не стало известного журналиста и телеведущей Анастасии Анисимовой. Она не дожила до 44 лет. Трагической новостью поделился сайт правительства Свердловской области.

Анисимова скончалась в Екатеринбурге. Отмечается, что в течение долгого времени она болела.

Зрители знакомы с ней по программам “Четвертая власть”, “Кабинет министров”, “Территория права”. С 2001 она работала на “Областном телевидении”, чьим лицом и являлась.

Шесть лет назад Анисимова стала главой отдела по связям с общественностью компании “Облкоммунэнерго”. Спустя четыре года она начала контролировать взаимодействие со СМИ в избирательной комиссии Свердловской области. С конца зимы текущего года она трудилась на посту заместителя директора в составе департамента информационной политики Свердловской области.

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