Аргументы Недели Общество 13+

Ушла из жизни на 44-м году российская телеведущая Анастасия Анисимова

, 07:47 Источник: midural.ru

Ушла из жизни на 44-м году российская телеведущая Анастасия Анисимова
pixabay.com

Не стало известного журналиста и телеведущей Анастасии Анисимовой. Она не дожила до 44 лет. Трагической новостью поделился сайт правительства Свердловской области.

Анисимова скончалась в Екатеринбурге. Отмечается, что в течение долгого времени она болела.

Зрители знакомы с ней по программам “Четвертая власть”, “Кабинет министров”, “Территория права”. С 2001 она работала на “Областном телевидении”, чьим лицом и являлась.

Шесть лет назад Анисимова стала главой отдела по связям с общественностью компании “Облкоммунэнерго”. Спустя четыре года она начала контролировать взаимодействие со СМИ в избирательной комиссии Свердловской области. С конца зимы текущего года она трудилась на посту заместителя директора в составе департамента информационной политики Свердловской области.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Секретарь Совнацбеза Украины Данилов допустил возможность войны с Россией за Крым

Секретарь Совнацбеза Украины Данилов допустил возможность войны с Россией за Крым

Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза, допустил возможность войны с Российской Федерацией за Крым. С соответствующим заявлением представитель официального Киева выступил в разговоре с журналистами.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью