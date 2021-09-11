В сети магазинов «Магнит» рассказали, что не получали жалоб на арбузы от покупателей
11 сентября 2021, 22:26
В сети магазинов “Магнит” рассказали, что жалоб покупателей на качество арбузов на минувшей неделе не поступало. В российской столице и столичном регионе удалось реализовать порядка 73 тонн такого продукта из представленной в магазине на ул. Совхозной партии.
В сети также подчеркнули, что не зафиксировали возвратов арбузов. В настоящее время специалисты компании задействованы во внутренней проверке, сообщает RT. В начале будущей неделе станут известны результаты пробы арбузов, переданных на повторную проверку в лаборатории.
В сети отметили, что всю партию сняли с реализации в Москве и прочих российских регионах. Напомним, что ранее скончались 15-летняя девочка и ее бабушка после того, как съели арбуз, приобретенный в “Магните” на Совхозной улице.
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