В Латвии вновь надругались над памятником советским войнам

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11 сентября 2021, 21:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И вновь в Латвии осквернили памятник советским войнам: В Риге вандалы сорвали и похитили памятную табличку об операции по форсированию Киш-озера, с которого началось освобождение от фашистских оккупантов столицы в октябре 1944.

Латвия в очередной раз «прославилась» актом вандализма над памятником бойцам Красной армии: была сорвана и похищена памятная табличка об операции, с которой началось освобождение от немецко-фашистских захватчиков.

Право слово, а может для некоторых «националистических лиц» в Латвии освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков – горе? Видимо, да! Если происходят такие ПОЗОРНЫЕ акты вандализма, которые остаются безнаказанными. Я не помню, чтобы правоохранительные органы Латвии кого-то поймали и наказали после таких актов. Но я прекрасно помню, как в подобных случаях на государственном канале выступают «молодчики» националистически настроены и с одобрением относятся к подобному хулиганству. И это происходит в латышских СМИ. А правительство молчит! Почему об актах вандализма с таким упоением и удовлетворением рассказывают «нацики» и это практически поощряется правительством?

Я один раз спросила об этом латвийского чиновника и получила ответ, что «мол, у нас демократия и свобода слова». Прекрасная отговорка и двойные стандарты! Значит, человек сфотографировал премьер-министра Латвии в неудобный для него момент (премьера) и ему влепили штраф 500 евро – демократия, однако! При этом не скрывают, что такой большой штраф – нормально за то, что «тронул самого премьера». Или подвергаются прессингу неудобные врачи, которые высказались против вакцинации… Это называется «демократия» по-латвийски!

Посольство России направило ноту Латвии:

«Расцениваем эту выходку как позорный акт надругательства над памятью тех, кто сражался и отдал свои жизни за избавление Латвии от коричневой чумы».

Антинацистский комитет Латвии высказался об этом позорном акте:

«Осуждаем акт вандализма в отношении мемориального камня, установленного на месте начала операции по форсированию Киш-озера в октябре 1944 года, с которого неизвестными лицами была сорвана и похищена памятная табличка, гласящая: «С этого места воины 374-й и 376-й стрелковых дивизий и 285-го отдельного механизированного батальона особого назначения 12 октября 1944 года начали форсировать Киш-озера и освобождение Риги от немецко-фашистских захватчиков». Позор нелюдям, совершившим это деяние. Сегодня с заявлением обратились в правоохранительные органы. Ежегодный праздник, посвященный освобождению города Риги, состоится по плану. Памятная таблица будет установлена на месте».

Я прекрасно помню, как возмущались националы, когда в России осквернили памятник депортированным латышам в Сибирь. Это, конечно, бессовестный акт хулиганства! Но почему же это произошло? Может, ответ на те бесчинства, которые происходят с памятниками советским бойцам в Латвии? Чему же тут удивляться!?

Что думают латвийцы по поводу этого акта?

Мнение из социальных сетей:

«Этих зверенышей, которые осквернили памятник натаскивали 30 лет через зоопарки. Горе тому, кто оскверняет память павших бойцов. Вечная Слава героям!»

«Я думаю, что это делается с одобрения местных спецслужб. На самом деле, в ответ нужно демонтировать и разрисовать их, «нацистов» памятники, портить их памятные знаки, снести их все мемориалы в России и утилизировать!»

« «Нацистские» выродки!»

«Сатана правит бал! А все начинается с картинок в школе!»

А я хочу через наше издание публично задать вопрос главе ЛДПР Владимиру Вольфовичу Жириновскому, который, как я знаю, с уважением относится к истории ВОВ:

«Уважаемый, Владимир Вольфович! Я шеф-редактор Балтийского бюро «Аргументы Недели» Татьяна Тимука. Прошу Вас дать оценку подобному акту вандализма. Подобные хулиганские действия происходят не первый раз в Латвии. Какие действия должна предпринять Россия на подобные акты? Может, стоит предать более широкой огласке подобные действия и замалчивание на международном уровне: например, поднять такие вопросы на федеральных каналах России? Спасибо».

Все начинается с малого: например, с картинок в школе, а потом идет по нарастающей… А чем это может закончиться? Те, например, что начнут агрессивно настроенные националисты издеваться на теми ветеранами ВОВ, которые проживают в Латвии? Мое мнение. Мои вопросы, которые не терпят отлагательств!

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