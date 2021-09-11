Заммэра Владимир Ефимов рассказал о возможностях нового сервиса Портала поставщиков

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11 сентября 2021, 21:01

Четыре месяца назад на платформе Портала поставщиков заработал новый сервис – по определению категории стандартной товарной единицы (СТЕ). По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за такой короткий промежуток времени ресурс стал достаточно востребован среди пользователей.

За период с мая по сентябрь текущего года новым сервисом Портала поставщиков воспользовались более 55 тысяч раз.

«В мае 2021 года на Портале поставщиков был запущен функционал определения категории стандартной товарной единицы (СТЕ) по изображению, который позволит сократить время для определения необходимой продукции», – прокомментировал Владимир Ефимов.

Это уже девятый апгрейд ресурса с начала года. Столичные заказчики теперь также могут самостоятельно создавать дополнительные позиции СТЕ, использовать обновлённый дизайн и функционал карточек контрактов, витрин работ, услуг и каталогов товаров. Всё это стало возможным благодаря интеграции искусственного интеллекта в действующие цифровые решения. Кроме того, искусственный интеллект нацелен на дальнейшее обучение.

Сейчас Порталом поставщиков пользуются более 230 тысяч поставщиков и 48 тысяч заказчиков из 38 регионов России. Они оперативно узнают о важных нововведениях в личном кабинете Портала и по электронной почте.

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