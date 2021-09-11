Андрей Бочкарёв: На строительстве Большой кольцевой линии метро задействовано более 15 тыс. человек

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11 сентября 2021, 17:56

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что на строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро задействовано более 15 тысяч человек.



«В настоящее время на строительстве БКЛ задействовано более 15 тысяч человек, при этом порядка 11 тысяч человек трудятся на пусковом участке 2021 года, который включает западный, юго-западный и южный участки Большого кольца. Работы ведутся круглосуточно в три смены», — сказал Андрей Бочкарёв.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — оператор программы развития Московского метрополитена) Юрий Кравцов добавил, что всего на строительстве объектов московского метро задействовано более 21 тысячи человек.



«Помимо пускового участка БКЛ активные работы ведутся на восточном и северо-восточном отрезках Большого кольца, на продлении Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линий, возведении новой Троицкой ветки, а также строительстве и реконструкции четырех электродепо», — пояснил Юрий Кравцов.



Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» с 2011 года выступает основным подрядчиком по программе развития столичной подземки. За это время с участием холдинга было построено 105 километров линий метро, введены в эксплуатацию 51 станция и 11 электродепо, шесть из которых — новые, а пять — реконструированные.



Строительство Большой кольцевой линии метро — флагманский проект столичного метростроения. Длина БКЛ составляет более 70 километров, на ней расположатся 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров, еще 9 новых и одну реконструированную станцию планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.



Напомним, 11 сентября Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии метро от станции «Мнёвники» до станции «Давыдково».









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