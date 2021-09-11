Собянин рассказал о высокой степени готовности Большой кольцевой линии метро

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11 сентября 2021, 17:49

Фото: stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от «Мневников» до «Давыдково».



«С Днем города, дорогие друзья! Вы дали городу хороший подарок. Сегодня запускаем техническим пуском три станции метрополитена: от «Мневников» до «Давыдково», включая станцию «Кунцевская». «Кунцевская» - важный западный участок Большой кольцевой линии метрополитена. В ближайшее время нам предстоит запустить еще два участка - это юго-западный и западный: от «Мневников» до «Каховской». Значительная часть Большой кольцевой линии метрополитена должна заработать одновременно. Поэтому необходимо провести технический пуск, подготовиться»,- сказал Сергей Собянин.



Таким образом, по словам мэра столицы, в этом году две трети БКЛ должно быть построено.



«В следующем году мы должны провести все основные работы, и полностью замкнуть кольцо в конце 2022 года - начале 2023 года. Громадная работа постепенно подходит к концу благодаря умению, таланту, организаторским способностям строителей, спасибо им огромное»,- заключил Сергей Собянин.



Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, открытие участка Большой кольцевой линии метро от «Мневников» до «Давыдково» позволит улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих районов Хорошево-Мневники, Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское с населением более 700 тыс. человек, в том числе порядка 90 тыс. человек впервые получат метро в пешей доступности. Сокращение времени при ежедневных поездках для местных жителей составит около 40%.



Станции метро «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» планируется открыть в течение 2021 года составе участка БКЛ метро от «Мневников» до «Каховской» длиной порядка 20 км с 10 станциями. В истории Московского метрополитена единовременно такой крупный участок линии будет введен впервые.



С открытием участка «Мневники-Каховская» количество действующих станций БКЛ увеличится с 12 до 22.



Общая строительная готовность кольца составляет 88%, в том числе завершена проходка 97% тоннелей.





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