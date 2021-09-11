Еще одну набережную откроют в Челябинске 18 сентября
11 сентября 2021, 16:33 Анна Семенова
Сегодня ход работ лично оценила градоначальница Наталья Котова.
Работы по благоустройству еще одного места притяжения горожан почти завершены. Участок за зданием филармонии уже обрел скамейки, качели, сцену для эстрадных выступлений, арт-сквер и детскую зону. Установлено освещение. Все это сегодня, 11 сентября, оценила мэр Челябинска Наталья Котова.
Как сообщает сайт «Вечерний Челябинск», уже сейчас набережная открыта для прогулок и люди с удовольствием проводят здесь свой досуг. Официальное же открытие назначено на 18 сентября.
Всего на благоустройство мест отдыха вдоль реки Миасс потратили более 740 миллионов рублей. Участок возле «Мегаполиса» пользуется у челябинцев огромной популярностью. Сюда с удовольствием приезжают целыми семьями.
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