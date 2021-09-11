Собянин открыл набережные острова Балчуг после благоустройства

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11 сентября 2021, 15:32

Фото: Максим Мишин, портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги благоустройства острова Балчуг.



«Большое такое пространство сделали на острове Балчуг от Дома музыки и до Дома культуры ГЭС-2. <…> Сейчас от Дома музыки до ГЭС-2 все вокруг благоустроено. Можно гулять теперь не только вдоль «Зарядья» и Кремлевский набережной, но и с этой стороны», - отметил Сергей Собянин.



Пресс-служба мэрии и правительства Москвы уточнила, что комплексное благоустройство острова Балчуг охватило Репинский сквер, Софийскую, Раушскую, Садовническую, Космодамианскую набережные и прилегающие к ним ул. Садовническая, 1-й и 2-й Раушские, Фалеевский, Комиссариатский и Садовнический переулки.



Основная идея благоустройства Балчуга - условное разделение городского пространства на историческое и современное. Всего на Балчуге установлено свыше 1,1 тыс. малых архитектурных форм, 27 стел навигации, 806 опор освещения и 913 парапетных светильников. С целью повышения безопасности движения пешеходов и транспорта установлено 32 камеры видеонаблюдения и 19 светофоров. Также отремонтированы фасады семи зданий.



Осенью здесь планируется высадить порядка 600 новых деревьев и 11 тыс. 418 кустарников.





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