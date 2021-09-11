Как спасают виды животных, оказавшиеся на грани исчезновения

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11 сентября 2021, 14:04 София Савицкая

Фото: горбатый кит

Каждый день из-за деятельности человека остаются под угрозой полного исчезновения десятки видов животных, помимо рук человека, так же играют роль климатические изменения. Поэтому множество людей по всему миру принимают меры по их спасению.



1. Горбатый кит.



Это невероятно красивое и мощное животное. Невозможно представить, как такой силе может грозить вымирание. Длина самки составляет 14 метров, а самца чуть меньше 13,5. Средняя масса составляет 30 тонн.



Когда-то это прекрасное животное стало популярной добычей и 90% этого вида было истреблено, их оставалось всего лишь 5000. Тогда люди поняли, что нужно принимать меры. В 1966 году власти стран решив объединится, запретили охоту на китов. Было трудно бороться с браконьерством, так как они убивали больше, чем успевало рождаться, но для сохранения вида людям пришлось потрудится.



На данный момент горбатых китов около 40 000. Поскольку браконьерство запрещено основным фактором исчезновения является загрязнение морей, не разлагающийся мусор, и множество химических веществ, которые находятся в воде.



Чтобы помочь горбатым китам можно стать волонтером и добиваться контроля качества вод, либо же перечислять пожертвования в фонд помощи, а также не оставлять мусор на пляжах. Если люди не предпримут меры, в течении нескольких лет могут погибнуть около сотни особей.





2. Лошадь Пржевальского.





В 1966 году этого животного полностью не стало. Причина была в том, что лошадей напрямую истребляли. В годы Великой Отечественной войны в степях произошла засуха и многие лошади погибли, те кто остались стали добычей из-за голода людей. Только благодаря особям, которые оставались в зоопарках людям удалось не потерять этот вид лошади.



На данный момент большая часть лошадей Пржевальского обитает в заповеднике Хустан – Нуру, который находится в Монголии. Каждая лошадь имеет ошейник - датчик, чтобы ученые следили за перемещением животного и были спокойны за его сохранность.



3. Амурский тигр



Амурский тигр – это редкий вид хищников из семейства кошачьих. Это очень сильное и красивое животное. Тигр находился на грани вымирания и был занесён в красную книгу.



Истребление данной особи происходило из-за критической ситуации в стране в 90- ых годах. Именно тогда браконьеры наживались на тиграх. На чёрных рынках продавалось все: шкура, ногти, клыки, даже внутренние органы.

С 1996 года начались вводиться активные контрмеры для борьбы с браконьерством по отношению к амурским тиграм.

На сегодняшний день ситуация стабильна, Амурский тигр больше не находится на грани исчезновения.



4. Коалы



Место обитаний милых коал является Австралия. Там они считаются символом. Ещё до прихода европейцев на континент врагов у них не было, умирали они из-за эпизоотии (различные инфекционные заболевания).



После того, как Австралия стала британской колонией - произошли изменения. Вплоть до ХХ века истребление коал не прекращалось. В 1934 году их осталось около 1000 особей. В связи с такой критической ситуацией была инициирована крупномасштабная государственная программа по переселению и реабилитации коал, среда обитания которых была уничтожена или значительно сокращена: животных перевозили в новые регионы, адаптировали, чтобы впоследствии вернуть их в прежний ареал.



К 2000 годам, населению удалось полностью остановить исчезновение коал. На сегодняшний день количество коал составляет чуть меньше 100000 особей.



5. Золотистая львиная игрунка или же золотистый львиный тамарин



Эта маленькая милая обезьянка, которая весит всего 900 грамм, но является самой крупной из вида игрунок. У этих маленьких обезьянок шерсть отливает золотом, отсюда и название «золотистый тамарин»



Вид находится на грани исчезновения из-за разрушения естественной среды его обитания. В 1981 году численность особей этого вида была всего 200. Но природоохранные ведомости занялись проблемой их исчезновения и на данный момент число увеличилось до 3-х тысяч, скоро их станет еще больше.



Игрунки все еще страдают из-за разрушения их естественной среды, поэтому на данный момент существует всего 4 района, где можно встретить этих обезьянок. Эта проблема ограничивает генетическое разнообразие вида и развитию нового потомства.

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