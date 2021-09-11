Дело об обмане трех тысяч человек на сумму более миллиарда рублей передано из Казани в Москву

Аргументы Недели → Общество 13+

11 сентября 2021, 14:07 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды Finiko передано для расследования в центральный аппарат МВД России. Ранее в Казани были арестованы лидеры организации, которая, по данным правоохранителей, обманула более чем на 1 млрд руб. свыше 3 тыс. человек в России и за рубежом.



Решение о переводе расследования в Москву было принято в связи с «транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших». Установлено, что среди жертв финансовой пирамиды, помимо граждан Российской Федерации, оказались жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран.



«Злоумышленниками были созданы сайты, посредством которых осуществлялась регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства. Но эта криминальная схема дала сбой. Вкладчики перестали получать деньги и начали обращаться с заявлениями в полицию», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Известно, что фирма в своей деятельности использовала сайты finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com, finiko.link, zk35.ru, finiko.monster, finiko-kazan.ru. По данным следствия, незаконные действия были совершены с июня 2018 года по декабрь 2020 года.



Один из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин был отправлен в СИЗО еще 30 июля. Позднее были заочно арестованы трое сооснователей Finiko — Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтович. Они успели покинуть страну, следствие объявило их в международный розыск.



Шестого сентября задержали личного помощника Кирилла Доронина Ильгиза Шакирова. Известно, что он один привлек в Finiko порядка 100 тысяч человек. Девятого сентября арестовали еще пару лидеров пирамиды — Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину.



На имущество обвиняемых уже наложен арест общей стоимостью свыше 110 млн рублей.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости