В Москве началось прощание с погибшим в Норильске режиссером Александром Мельником

В субботу, 11 сентября, в храме Святителя Николы в Толмачах при Третьяковской галерее в Москве началось прощание с трагически погибшим в минувшую среду в Норильске режиссером Александром Мельником.
По словам журналистов, у входа в храм стоят венки, присланные от министра обороны РФ Сергея Шойгу и его первого заместителя Руслана Цаликова, а также от правительства ЯНАО и фонда Андрея Первозванного. Десятки людей пришли на прощание с режиссером.
Александр Мельник будет похоронен в подмосковном поселке Афинеево, где он жил.
Согласно данным МЧС, режиссер сорвался с обрыва. Вместе с ним погиб глава МЧС России Евгений Зиничев, который бросился на помощь.
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