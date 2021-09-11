Есть ли у Латвии образ, узнаваемый в мире?

Аргументы Недели → Общество 13+

11 сентября 2021, 11:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pixabay.com; На фото: Рига (Riga Dome Cathedral)

У каждой страны есть свои символы, достояния, характер. И это совершенно естественно. Любое государство должно быть узнаваемым по символам. Есть ли у Латвии символ, который знают во всем мире? Балтийское бюро «Аргументы Недели» попыталось это выяснить.



Совсем недавно завершился объявленный Латвийским агентством инвестиций и развития тендер на сумму 540 000 евро «Разработка исследования, стратегия и плана действий Латвийского государственного имиджа». Победил проект под названием «Море 2030».



Иными словами, Латвия ищет варианты разработки имиджа на международной арене. А как иначе это можно трактовать? Зачем делать узнаваемой страну в ней же? Народ имеет полное представление, где он живет и какой имидж имеет Латвия! Значит, имидж или образ для того, чтобы Латвию хорошо узнали вне государства. Я это так понимаю. Еще за такие деньги – 540 000 евро!



Если честно, то я ознакомилась с некоторыми отрывками этого проекта, разумеется, по средствам латвийских СМИ. И я ничего не поняла… Вернее, прибываю в недоумении. Как оказалось, «с миссией «Море 2030» Латвия будет выступать на международном уровне за доступность чистой воды для каждого жителя планеты. Это послание, которое Латвия хочет передать миру. Это может быть достигнуто путем развития новой экономики, которая восстанавливает естественную систему чистой воды. Миссия чистой воды – модель новой экономики, которая будет разработана в регионе Балтийского моря».



Вы что-то поняли из проекта?



Я поняла, что за 540 000 евро кто-то будет бороться за чистоту Балтийского моря по средствам новой экономики! А это как? Армия, правоохранительные органы и нанятые сотрудники данных организаций, простите, будут стеречь несознательных граждан, чтобы они не писали в море? Я понимаю, что мировые исследования глубин океана и его обитателей – естественно! А тут как же?



Латвийский публицист Бен Латковскис очень интересно рассуждал на эту тему: «Что это вообще за сообщение? Латвия могла бы послать миру сообщение, что 2х2=4! За полмиллиона евро. Абсолютно впустую, посколько никто не слышит, чтобы какой-то политик, чиновник или журналист когда-либо ссылался на результаты подобных «исследований»… бла-бла-бла…»



Кстати, совсем недавно правительство Латвии потратило пять миллионов евро для «исследований» по смягчению последствий. Просто была информация в СМИ, но никто не знает, что это за исследования… Я провела опрос у (приблизительно) 150 человек: врачи, учителя, кассиры в магазинах, студенты, политики… И никто мне ничего не мог объяснить и рассказать! Ничего! Да и чиновники из министерства здравоохранения Латвии, как «языки проглотили».



Но вернемся к морю и имиджу Латвии. Сложно представить, что и как, но, видимо, деньги уже «поделены». На мой взгляд, это просто очередной наглый «распил бабла».



Вспомним, как мир прощался с Великолепным Жан-Полем Бельмондо: символ Франции, национальное достояние, которого не нужно было представлять, а достаточно сказать – Бельмондо! Жан-Поль был, как Эйфелева башня, как Лувр, Версаль, который не нуждается в представлении. Это символ, образ страны.



Какой образ у Латвии?



Я сомневаюсь, что большинство людей в мире смогут точно назвать, где находится Латвия. Печально, но доля истины в моих словах есть. Впрочем, Латвию неплохо знают по шествию 16 марта латышских легионеров СС! Во всяком случае, мой английский коллега дара речи лишился, когда увидел такой марш! Он точно написал материал со всеми подробностями и опубликовал его в Великобритании и США! Отзывов было много… Еще мир не забыл ужасы нацистов и Нюрнбергский процесс.



Так с какой стороны люди узнают Латвию из зарубежных СМИ. Конечно, архитектура Старой Риги – прекрасна! Пляж, море, природа – великолепны! И те иностранцы, кто тут был отмечает это, но Париж и Берлин, например, они помнят больше…



Я говорю о том символе, образе страны, который узнаваемый во всем мире!!! Есть ли такой в Латвии?



Хорошо… Подумаем… Например, памятник Свободы. Это святыня Латвии, образ независимости. Но не проходит и года, чтобы какой-то иностранец не справил около монумента нужду… Да! Как же мне это невыносимо слышать! Вы можете себе представить, чтобы около Рейхстага или Бранденбургских ворот кто-то «навалил кучу», извините? И в голову не придет иностранцу там снять штаны!



Что сделало правительство, чтобы святыню Латвии уважали приезжие? Что сделало правительство Латвии, чтобы в иностранных СМИ рассказали о боли, горе, аде депортации? Что? Может, стоит на это тратить деньги!



Знаете, в Москве, например с 1932 по 1937 гг. существовал латышский театр «Скатуве». На спектакли в этот театр ходила вся Москва. Но наступил ноябрь 1937 года, и вся труппа была арестована и расстреляна, как иностранные шпионы. Так вот памятную доску открывали лет 20! И только в 2019 году памятная доска была открыта на Страстном бульваре. Я обращалась в МИД Латвии с вопросом о том, почему же так все долго шло?



«России это не очень надо было… Они не слушали нас».



А вы думаете, что в Латвии все знают о театре «Скатуве» и о том, что есть памятная доска в Москве? Нет! Информация прошла незамеченной!



Интересно, а 540 000 миллионов на создание «морского имиджа» - серьезно? Латвию узнают в мире по такому имиджу - страна борцов за чистоту Балтийского моря! Нет, конечно! В лучшем случае такой проект вызовет смех, а в худшем – психиатричку!

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