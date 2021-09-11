В Латвии установили новый «художественный объект»

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11 сентября 2021, 11:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ой, и страху я натерпелась! Решила вечерком прогуляться со своей собакой по центру Риги. Прохожу по аллее около Кабинета министров и вдруг! Перед моими очами «возникает» расписной мужчина в немецкой каске и «трусах». Сперва я стала грешить на свои очки, потом на свою голову… Подумала, что надо бы обратиться к узкому специалисту, например, психиатру!

Я протерла очки и осознала, что это … скульптура. Кого только?

Потом выяснила, что рижские аллеи совсем недавно превратились в своеобразную галерею. В течение недели происходит установка арт-объектов студентами Латвийской Академии художеств. Официальное открытие состоится 13 сентября. Выставка послужит призывом к диалогу о роли современного искусства в городской среде и будет способствовать популяризации молодых художников.

Ни я, ни моя собака не поняли, что означает расписной мужчина в немецкой каске… Оказывается, я не одна такая!

Мнение латвийцев:

«Что это за сахарный петушок?»

«Памятник двойному агенту, видимо… российско-латвийскому…»

«Это глубоко забытые ценности Латвии. Теперь мы можем, не стыдясь показать их всему миру!»

«Да, что же это такое? Ничего стоящего создать не могут! Вспомните серебряную безрукую бабу возле Академии художеств… Если бы она сама не свалилась с постамента, то так бы и стояла, вызывая у людей непонимание и раздражение… Нет в Латвии ни скульпторов, ни художников… Нет! Убожество!»

«Я понял, что это потомок латышских легионеров СС. Видимо, из ЛГБТ»

«Таких художников следует изолировать от общества и сделать лоботомию».

Да уж, «чистый Лувр», не иначе… Латвийских, конечно…

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