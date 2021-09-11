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О’Генри: от тюрьмы до вождя краснокожих

, 11:24

О’Генри: от тюрьмы до вождя краснокожих
Фото взято из интернета

Каждый когда-то в детстве читал произведение О’Генри «Вождь краснокожих». Его новеллы любят как дети, так и взрослые.

Настоящее имя О’Генри – Уильям Сидни Портер. Уильям родился 11 сентября 1862 года в Северной Каролине в семье врача. Его мать умерла от туберкулёза, когда мальчику было 3 года. После окончания школы, О.Генри стал работать фармацевтом у своего дяди в аптеке.

В 1881 году уехал в Техас, из-за симптомов туберкулёза. Там он жил на ранчо знакомого и помогал по работе. Переехав в город Остин, Уильям стал работать бухгалтером в фирме недвижимости, чертёжником в земельном управлении.

Портер был молодым и амбициозным человеком. Он встретил девушку Атоль Эстес, ей было всего 17 лет и она болела туберкулёзом. Мать Атоль была против их брака, но влюблённых ничего не сдерживало. Они вместе участвовали в музыкальных и театральных фестивалях. Уже тогда Уильям начал писать незамысловатые рассказы и публиковал их в газетах. Работая чертежником, он параллельно придумал сюжеты произведений «Клад» и «Резолюция».

Далее он работал кассиром в банке. Тут его судьба свернула не туда. Молодой человек небрежно вёл бухгалтерские книги и присвоил себе некоторую часть средств. По этой причине его обвинили в растрате.

О’Генри долго работал над своим юмористическим еженедельник «The Rolling Stone». Журнал достиг тиража в 1500 экземпляров, в 1895 потерпел неудачу. Переехав в Хьюстон, он стал писать для «Huston Post». В этот момент всплыло дело о растрате и ему пришлось бежать в Новый-Орлеан, а далее в Гондурас. Жена и дочь были в Остине. Атоль была почти при смерти, писателю пришлось попрощаться с любимой и сдаться властям.

После смерти жены О’Генри замкнулся в себе. На место юмористических заметок пришли драматические интриги. Он провел в заключении 3 года. После освобождения за хорошее поведение Уильям Портер вернулся к дочери, которой уже было 11 лет.

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