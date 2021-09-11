Аналитики заявили, что в бархатный сезон дешевле всего можно забронировать жилье в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде

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11 сентября 2021, 09:42

отдых в Египте, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, где можно забронировать бюджетное жилье до середины осени. Информацией о вариантах выгодного размещения в бархатный сезон располагают журналисты.

Ниаболее недорогие гостиницы в бархатный сезон можно забронировать в египетских Шарм-эш-Шейхе (от 900 рублей в сутки) и Хургаде (от 1 250 рублей). С выгодой можно остановиться в турецких Стамбуле (от 1 380 рублей), Алании (от 1 650 рублей), Сиде (1 900 рублей), а также Анталье (2 250 рублей).

Как сообщает RT, на российских курортах самое недорогое жилье осенью в Сочи (от 1 770 рублей) и Анапе (1 950 рублей).

В Дубае можно найти варинаты размещения от 2 300 рублей в сутки, а в Кемере — от 2 400 рублей.

В Калининграде путешественникам предлагают остановиться минимум за 3 000 рублей, а в турецком Белеке – за 3 360 рублей.

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