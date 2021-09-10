Заммэра Владимир Ефимов: Объём экспорта мясопродуктов из Москвы вырос почти на 21%

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10 сентября 2021, 22:13

За первые полгода текущего года сумма поставок готовой мясной продукции столичного производства выросла на 20,7% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составила 27,86 млн долларов США, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Традиционно большой популярностью у иностранных импортёров пользуются произведённые в столице мясо и мясные субпродукты, но в последнее время отмечается также рост заграничного интереса и к готовой мясной продукции, например, к колбасным изделиям.

«Теперь отмечается увеличение спроса на готовые мясные изделия: в отчётном периоде экспортировано товаров на 27,86 млн долларов США. Общий экспорт всей московской продукции из мяса составил 57,46 млн долларов США», — сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Главными странами-импортёрами стали ближайшие к России государства: Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан. Кроме того, столица поставляет мясопродукты своего производства и в страны дальнего зарубежья: Вьетнам, Гонконг, Молдавию, Панаму.

Одним из главных потребителей столичной мясной продукции на протяжении последних несколько лет является Китай: экспорт мясопродуктов в КНР за эти полгода вырос в два раза по сравнению с 2020 годом и в три раза — по сравнению с 2019 годом.

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