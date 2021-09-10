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Ученые из США выяснили, что вакцинация от COVID-19 благоприятно сказывается на психическом здоровье

, 22:19 Источник: lenta.ru

Ученые из США выяснили, что вакцинация от COVID-19 благоприятно сказывается на психическом здоровье
pixabay.com

Привитые от COVID-19 люди в дальнейшем подвергаются меньшему стрессу. Также у них улучшается психическое состояние.

Соответствующий вывод после проведенного исследования сделали американские специалисты. Результаты работы ученых появились на страницах журнала PLOS ONE.

В исследовании приняли участие более 8000 человек. Сотрудники Университета Южной Калифорнии просили их заполнять опросники о своем психическом состоянии в период пандемии коронавируса раз в 2 недели с марта минувшего года по март нынешнего.

Оказалось, что у тех, кто получил минимум одну дозу вакцины, вероятность возникновения чрезмерно негативных эмоций снижалась на 15%, а умеренно негативных - на 4%. У прекрасного пола такие показатели были несколько выше, нежели у мужчин.

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