В США штрафы за отказ соблюдать масочный режим увеличились до 3000 долларов

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10 сентября 2021, 21:46 Источник: secretmag.ru

pixabay.com

Хозяин Белого дома Джо Байден объявил об ужесточении в Соединенных Штатах мер по борьбе с пандемией COVID-19. Речь идет в том числе об увеличении в 2 раза суммы штрафа за отказ соблюдать масочный режим в общественном транспорте.

Оштрафовать могут также в поезде или самолете. Если человек нарушает режим впервые, то ему придется заплатить от 500 долларов. В последующих случаях сумма штрафа значительно вырастет - до 3000 долларов.

Кроме того, американский лидер заявил о планах привить от коронавирусной инфекции в стране как можно быстрее 80 млн человек. Постановление президента США об увеличении суммы штрафов начало действовать десятого сентября.

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