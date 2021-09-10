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В США штрафы за отказ соблюдать масочный режим увеличились до 3000 долларов

, 21:46 Источник: secretmag.ru

В США штрафы за отказ соблюдать масочный режим увеличились до 3000 долларов
pixabay.com

Хозяин Белого дома Джо Байден объявил об ужесточении в Соединенных Штатах мер по борьбе с пандемией COVID-19. Речь идет в том числе об увеличении в 2 раза суммы штрафа за отказ соблюдать масочный режим в общественном транспорте.

Оштрафовать могут также в поезде или самолете. Если человек нарушает режим впервые, то ему придется заплатить от 500 долларов. В последующих случаях сумма штрафа значительно вырастет - до 3000 долларов.

Кроме того, американский лидер заявил о планах привить от коронавирусной инфекции в стране как можно быстрее 80 млн человек. Постановление президента США об увеличении суммы штрафов начало действовать десятого сентября.

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