Кубань вошла в ТОП-10 регионов с высоким риском информационной атаки на выборах

Аргументы Недели → Общество

10 сентября 2021, 20:14

Краснодарский край назван в числе десяти российских регионов, наиболее подверженных массированной информационной атаке в связи с предстоящими выборами 17, 18 и 19 сентября. Об этом в среду, 8 сентября, на онлайн-встрече с журналистами Кубани сообщил Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии.

Эксперт также отметил, что в связи с выборами в крупных субъектах наиболее вероятны провокации и распространение недостоверной (фейковой) информации.

Как уточнила председатель Общественной палаты Краснодарского края, большинство фейков легко опровергаются. Например, сообщения о том, что участковые избирательные комиссии отказываются выдавать направления для работы в качестве общественных наблюдателей, и так далее.

— Я призываю все институты гражданского общества и жителей Кубани быть внимательными к информации, перепроверять ее прежде, чем распространять, и доверять только экспертному мнению, – сказала Любовь Попова.

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