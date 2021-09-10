Представителей бизнеса наградили за помощь Кубани в пандемию

Аргументы Недели → Общество

10 сентября 2021, 19:26

В Краснодаре 10 сентября представители 23 кубанских крупных и малых предприятий и организаций получили благодарственные письма от администрации региона за помощь в пандемию.

Заслуженную награду получил бизнес, который во время коронавирусного карантина реорганизовал производство под выпуск самой необходимой продукции, а также оказывал финансовую, гуманитарную, техническую помощь учреждениям здравоохранения, образования и соцобеспечения.



Благодарственные письма представителям бизнес-сообщества вручили председатель краевой Общественной палаты Любовь Попова, министр экономического развития края Алексей Юртаев и глава регионального департамента промполитики Иван Куликов.



— Без какого-либо призыва предприятия организовали помощь больницам приобретением для них аппаратов ИВЛ и другой необходимой техники, привезли компьютеры для детей из малообеспеченных семей, чтобы они могли заниматься дистанционно, и многое-многое другое, – сказала Любовь Попова. – Бизнес откликнулся, сплотился и помог региону мобилизоваться и выстоять.

В ответ представители бизнеса заверили, что и впредь не смогут оставаться в стороне при форс-мажорных обстоятельствах и не только.

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