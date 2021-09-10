В Минприроды сообщили о значительном росте вредных выбросов в некоторых городах России

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10 сентября 2021, 19:25 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Минприроды отметили, что в 2020 году в пяти российских городах из числа 12 самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха увеличился объем вредных выбросов от промышленных предприятий и объектов коммунального сектора. Так, в Норильске и Новокузнецке этот показатель вырос с 2017 года на 9% и 8,5% соответственно.



Ранее Владимир Путин поручал в рамках федерального проекта «Чистый воздух» к концу 2024 года не менее чем на 20% снизить выбросы в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Тем не менее, стало известно, что только в 2020 году в 5 городах из 12 объем загрязняющих воздух веществ заметно вырос. Так, в Магнитогорске он увеличился на 64%, в Нижнем Тагиле на 1%, в Братске на 0,9%, в Норильске на 2%, в Новокузнецке на 4,1%.



Эксперт «Гринписа России» Василий Яблоков прогнозирует, что в 2021 году выбросы от стационарных источников будут еще больше, поскольку годом ранее многие предприятия снижали объемы производства из-за пандемии коронавируса.



Стоит отметить, что в Минприроды признали, что в ряде городов совокупный объем выбросов с 2017 года все же снизился. Так, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, совокупный объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников снижен в Магнитогорске (21%), Нижнем Тагиле (13%), Челябинске (9%), Новокузнецке (4%), Братске (4%).



«В рамках соглашений для сокращения выбросов проводят внедрение новых технологических решений, устанавливают современные очистные сооружения, модернизируют производства. В указанных городах подписано 17 соглашений о реализации мероприятий по снижению выбросов в атмосферу на общую сумму внебюджетного финансирования 184 млрд руб. Из них на 30 июля проведены мероприятия на 49 млрд руб.»,- сообщили в Минприроды.



Известно, что на конец июля 2021 года «Чистый воздух» — за два года реализации программы — регионы добились уменьшения совокупного объема выбросов на 33,2 тыс. тонн.





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