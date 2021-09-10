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Инфекционист США Фаучи: Говорить об окончании пандемии COVID-19 можно будет при снижении числа случаев заражения в 16 раз

, 19:26 Источник: mk.ru

Инфекционист США Фаучи: Говорить об окончании пандемии COVID-19 можно будет при снижении числа случаев заражения в 16 раз
pixabay.com

На американской территории число случаев заражения коронавирусной инфекцией в 16 раз выше уровня, который бы позволил ожидать победу над пандемией COVID-19. Такое заявление сделал эксперт по инфекционным заболеваниям из США Энтони Фаучи.

Специалист отметил, что сегодня можно до сих пор наблюдать полный “пандемический режим”, ведь число случаев инфицирования COVID-19 не снизилось в стране до 10000 в день.

По данным The Guardian, Фаучи подчеркнул, что в Соединенных Штатах в настоящее время обнаруживают слишком большое количество носителей коронавируса, так что конец пандемии пока не виден даже на горизонте.

По его словам, на сегодняшний день в США подтверждают ежедневно порядка 160 тысяч случаев заражения. Чтобы начать чувствовать себя комфортно, добавил Фаучи, требуется снизить показатель до менее 10000.

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