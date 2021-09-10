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Омбудсмен Миронов заявил, что отток мигрантов лишил рестораны России до 30% сотрудников

, 18:54 Источник: ТАСС

Омбудсмен Миронов заявил, что отток мигрантов лишил рестораны России до 30% сотрудников
pixabay.com

Отток мигрантов в период пандемии COVID-19 привел к нехватке в ресторанах России до 30% сотрудников. Такое заявление сделал Сергей Миронов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров.

В ходе дискуссии на Столыпин-форуме он подчеркнул, что на эти места российские рестораны не смогут никого набрать, если мигранты не вернутся в нашу страну. При этом Миронов отметил, что речь не идет о повышении зарплат.

По его словам, необходимо разработать программу, которая будет способствовать притоку в Россию рабочей силы. Он добавил, что потребуется организация недорогих чартеров для прибытия в страну мигрантов, обеспечение их дешевым жильем, а также гарантии того, что у них будет обеспечение в случае очередной волны коронавирусной инфекции.

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