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В Рязанскую область назначен «Цицерон»

, 18:02 Источник: @grekovodnik

В Рязанскую область назначен «Цицерон»
Михаил Семенов. Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Седьмого сентября в правительстве Рязанской области вновь появился вице-губернатор. Глава региона Николай Любимов представил общественности персону Михаила Семенова.

Информационный фарс в региональной прессе, связанный с этим событием, и тишина федеральных источников напомнили подобное явление населению Рязанской области пятилетней давности предшественника нового назначенца Игоря Грекова. На заседании регионального правительства Семенов заметно волновался и речь его была невнятной. Это обстоятельство выглядит довольно странно, поскольку он имеет «федеральное» прошлое: ранее Михаил Семенов возглавлял департамент управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Южной Осетией и Абхазией.

«Источники, знакомые с процессом региональных кадровых назначений, говорят, что полтора месяца назад недохэрой Греков уже пытался посадить своего протеже Семенова в пустующее кресло. И вот, великий комбинатор Греков пьёт шампанское, губернатор Любимов не учится на ошибках, а Михаил Семёнов уже несколько дней потирает потные ладошки в кабинете бывшего водителя Грекова, а ныне руководителя аппарата губернатора Рязанской области Виталия Игнатенко и получает указания к действию», - сообщает телеграм-канал Греководник. Отмечается, что Игнатенко оставался единственной фигурой Грекова, благодаря которой после его отставки в январе этого года удавалось сдерживать денежные потоки по когда-то налаженным схемам.

По некоторым сведениям, Михаила Семенова уже сейчас в ближнем окружении называют марионеткой Грекова. Получается, что слагаемые поменяли, но сумма при этом не изменилась.

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НХ

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