Фонд поддержки гражданского общества Кубани представил «Кадровую школу НКО»

Аргументы Недели → Общество 13+

10 сентября 2021, 17:43

Кубанский проект подготовки кадров для некоммерческих организаций победил в первом в нынешнем году конкурсе Фонда президентских грантов в направлении «Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников».

«Кадровая школа НКО», по словам организаторов – Фонда поддержки гражданского общества Кубани – была организована с целью способствовать развитию системы по подготовки кадров для некоммерческого сектора.

По словам руководителя фонда Сергея Петухова, поддержка НКО-сектора в регионе на сегодняшний день остро актуальна.

– Социальное проектирование является одним из самых интересных направлений работы для большинства представителей НКО-сферы. И, в тот момент, когда организация получает грант – она находится только в самом начале большого пути. Основную сложность для получателей представляет своевременное и правильное ведение учёта, который впоследствии потребуется для того, чтобы в полном объёме отчитаться перед фондом. Также много вопросов вызывают информационная освещенность и взаимодействие со СМИ, юридическая и финансовая части деятельности организации, фандрайзинг и многое другое. В рамках нашего курса мы смогли не только собрать всю структуру работы НКО от «А до Я», но и разработать удобные справочные материалы, которые можно будет изучить как в печатном формате, так и в виде вебинаров, – рассказал Сергей Петухов.

Знания, полученные участниками «Кадровой школа НКО», помогут им правильно войти в дело, считает руководитель кубанского Фонда поддержки гражданского общества. Обучение разделено на две образовательные программы: «НКО-менеджмент и социальное проектирование» и «5 ключей к успеху». Слушатели получат ключевые знания по юридическим, финансовым и организационным аспектам деятельности, а также создадут площадки для общения и дальнейшего роста некоммерческого сектора края. А в качестве бонуса все они получат информационные брошюры «Открыть своё НКО. КАК?», в которых есть подробные инструкции действий для регистрации НКО, а также информация об основных видах и формах некоммерческих организаций.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости