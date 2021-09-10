Газета Wall Street Journal сообщила, что ученые из США называют самым живучим штаммом коронавируса «дельту»

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10 сентября 2021, 17:48 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Штаммам коронавируса “лямбда” и “мю” не удастся вытеснить “дельту”. Такого мнения придерживаются американские ученые. Соответствующий материал появился на страницах газеты Wall Street Journal.

По словам Мелиты Вуйнович, представителя ВОЗ в РФ, специалисты организации в настоящее время анализируют, какова заразность “лямбды” по сравнению с прочими штаммами. При этом главный инфекционист США Энтони Фаучи подчеркнул, что при некоторых мутациях новый “мю-штамм” способен уклоняться от защиты ряда антител.

Вирусологи придерживаются мнения, что с очередными волнами коронавирусной инфекции преобладать будет, по всей видимости, “дельта” и его “подштаммы”, ведь он демонстрирует большую заразность. Вирусолог из Онкологического исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона Тревор Бедфорд заявил, что “пока ничто не могло сравниться с “дельтой”.

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