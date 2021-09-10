Андрей Бочкарев: Центр самбо и бокса в «Лужниках» готов почти наполовину

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10 сентября 2021, 17:24

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что общая строительная готовность центра самбо и бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники» составляет 47%.



«Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках» готов почти наполовину. На объекте на 97% завершено устройство монолитных конструкций. Строители завершили монтаж фермы перекрытия и монтаж металлоконструкций шестого и седьмого этажей. Общая строительная готовность оценивается в 47%», - заявил Бочкарев.



По его словам, в настоящее время в международном центре самбо и бокса ведется устройство фасадов, внутренних перегородок, внутренних и наружных инженерных коммуникаций, отделочные работы, установка системы пожаротушения. Бочкарев отметил, что на возведении объекта задействованы 1 тыс. 270 человек и 17 единиц техники.



«Завершить строительство центра планируется до конца 2021 года», - отметил заместитель мэра Москвы.



В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства уточнили, что блоки центра самбо и центра бокса разместятся симметрично друг другу и будут объединены фасадом. При этом функционировать они смогут независимо друг от друга, а потоки посетителей не будут пересекаться. Кроме того, особенностью объекта станет зеркальный потолок и витражное остекление фасада, сконструированные таким образом, чтобы за происходящим внутри здания можно было наблюдать с улицы.



В ведомстве напомнили, что сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства международного центра самбо, и центра бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники». Мэр столицы подчеркнул, что дворец единоборств - уникальный объект, где в одном комплексе создаются два центра мирового уровня: центр бокса и центр самбо.



«Надеюсь, что это строительство объекта будет в ближайшее время закончено. Надеюсь, что в I полугодии следующего года он уже примет первые соревнования и первых спортсменов», - заключил Собянин.





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