Исследование показало, что в России за четыре года снизилось количество желающих вступить в брак граждан

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10 сентября 2021, 17:32 Источник: РИА Новости

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В течение последних четырех лет количество тех, кто желает вступить в брак в России, снизилось на семь процентных пункта. Такое заявление сделал Кирилл Родин, являющийся директором по работе с органами государственной власти ВЦИОМ.

Он подчеркнул, что причиной снижения стали значительные изменения, которым подвергся институт семьи в последние годы. По его словам, речь не идет о погрешности.

Родин отметил, что в настоящее время семья пребывает на этапе трансформации. “Женщины в семьях перестают быть исключительно матерями, а мужчины – защитниками. Но изменения происходят непропорционально”, - добавил он.

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