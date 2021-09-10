Собянин рассказал, как и почему вводятся меры по COVID-19

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10 сентября 2021, 16:09 Источник: sobyanin.ru

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о логике введения и отмены ограничений из-за пандемии.



«На прошлой неделе встречался с жителями юго-востока Москвы. Рассказал о том, как принимаются решения о вводе и отмене санитарных ограничений»,- написал мэр столицы в блоге на своём персональном сайте.



Он отметил, что в период пандемии было мобилизовано все столичное здравоохранение.



«Мы мобилизовали практически все московское здравоохранение (в период пандемии), создали тысячи новых ковидных коек, обеспечили амбулаторное бесплатное лечение, работу скорой помощи, центров в поликлиниках. Все эти меры (по предотвращению распространения коронавируса) должны быть сбалансированы, и мы, не исходя из каких-то политических мотивов, снимаем ограничения, вводим. Мы их вводим исходя из той ситуации, которая складывается»,- пояснил Собянин.



Столичный мэр подчеркнул, что главное в условиях пандемии - обеспечить москвичей медицинской помощью.



«Главное, мы должны, даже когда идем в пике (заболеваемости), обеспечить всех москвичей, каждого москвича, медицинской помощью: амбулаторной, скорой, стационарной. Не отказать никому. С другой стороны, дать возможность городу нормально жить»,- заключил Сергей Собянин.





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