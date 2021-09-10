Аргументы Недели Общество 13+

Собянин рассказал, как и почему вводятся меры по COVID-19

, 16:09 Источник: sobyanin.ru

Собянин рассказал, как и почему вводятся меры по COVID-19
Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о логике введения и отмены ограничений из-за пандемии.

«На прошлой неделе встречался с жителями юго-востока Москвы. Рассказал о том, как принимаются решения о вводе и отмене санитарных ограничений»,- написал мэр столицы в блоге на своём персональном сайте.

Он отметил, что в период пандемии было мобилизовано все столичное здравоохранение.

«Мы мобилизовали практически все московское здравоохранение (в период пандемии), создали тысячи новых ковидных коек, обеспечили амбулаторное бесплатное лечение, работу скорой помощи, центров в поликлиниках. Все эти меры (по предотвращению распространения коронавируса) должны быть сбалансированы, и мы, не исходя из каких-то политических мотивов, снимаем ограничения, вводим. Мы их вводим исходя из той ситуации, которая складывается»,- пояснил Собянин.

Столичный мэр подчеркнул, что главное в условиях пандемии - обеспечить москвичей медицинской помощью.

«Главное, мы должны, даже когда идем в пике (заболеваемости), обеспечить всех москвичей, каждого москвича, медицинской помощью: амбулаторной, скорой, стационарной. Не отказать никому. С другой стороны, дать возможность городу нормально жить»,- заключил Сергей Собянин.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

Общество

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

В Белгороде подведены итоги общественного обсуждения Стратегии развитии региона. Область намерена развивать традиционные отрасли экономики, а также новые направления – высокие технологии, туризм. Особое значение уделяется социальным задачам – Белгородчина претендует на статус лучшего региона для жизни. Ставка Вячеслава Гладкова на диалог с общественностью и вовлечение местной элиты в совместную работу над Стратегией полностью оправдалась.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

В мире

Общество

Общество

В мире

Экономика

Общество

Происшествия

Политика

Политика

Экономика

Политика

Политика

Экономика

Общество

Общество