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Вирусолог Нетесов рекомендовал россиянам делать прививку от гриппа через три недели после вакцинации от коронавируса

, 15:48

Вирусолог Нетесов рекомендовал россиянам делать прививку от гриппа через три недели после вакцинации от коронавируса
pixabay.com

Врачи не рекомендуют прививаться от COVID-19 и гриппа одновременно. При этом специалисты призывают российских граждан сделать одну прививку, а уже через месяц сделать другой укол.

По словам вирусолога Сергея Нетесова, всегда есть последствия и риски, в связи с чем, говоря о вакцинации, следует “всегда сравнивать, какой бенефит получает человек вакцинированный и не вакцинированный”, пишет Общественная служба новостей.

Вирусолог подчеркнул, что летальный исход от вакцины и после ее введения в организм - это разные вещи. “Смерть от вакцины нужно связать”, - сказал он. При этом специалисты должны доказать смертельные последствия от вакцины.

Нетесов отметил, что люди зря думают, что вакцины приводят к ослаблению иммунитета. Он добавил, что прививку от гриппа можно делать через 3 недели после вакцинации от коронавирусной инфекции любым препаратом.

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