Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

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10 сентября 2021, 14:02

Фото: freepik.com

В Белгороде подведены итоги общественного обсуждения Стратегии развитии региона. Область намерена развивать традиционные отрасли экономики, а также новые направления – высокие технологии, туризм. Особое значение уделяется социальным задачам – Белгородчина претендует на статус лучшего региона для жизни. Ставка Вячеслава Гладкова на диалог с общественностью и вовлечение местной элиты в совместную работу над Стратегией полностью оправдалась.

Белгородская область – лидер по многим показателям. Например, по инвестициям в Центральном федеральном округе она уступает только Московскому региону. За последнее десятилетие и, главное, прошлый «ковидный» год позиции Белгородчины в сфере горной металлургии и АПК не только не пошатнулись, но даже укрепились. Существенным бонусом является хорошо развитая социальная и дорожная инфраструктуры, белгородские вузы, которые привлекают не только студентов со всей России, но и из 60 стран мира.

Ныне действующая Стратегия развития региона до 2024 года обеспечила создание этого мощного потенциала. Но пандемия, стремительное развитие новых технологий и, как следствие – новые экономические реалии, потребовали иных подходов. Руководитель области Вячеслав Гладков почувствовал запрос жителей на обновление Стратегии за счёт внесения в неё амбициозных экономических и главное, социальных задач.

Следует заметить, фирменным стилем Вячеслава Гладкова, назначенного руководителем региона в ноябре прошлого года, стало общение с жителями. Его личные приёмы проходят по 14 часов подряд, он нередко устраивает выволочки чиновникам, получив личные сообщения от белгородцев в соцсетях.

Поэтому никто не удивился, когда в июле он пригласил всех жителей участвовать в работе над обновленной Стратегией социально-экономического развития Белгородской области. Её обсудили во всех 22 муниципальных образованиях, также прошли 8 стратегических сессий по основным экономическим и социальным отраслям. В работе приняли участие аналитики, специалисты, руководители и сотрудники муниципального уровня, наиболее активные жители. Было проведено около 3000 встреч с людьми на местах. Всего по региону в разработке Стратегии участвовали более 60 тысяч человек, было внесено более 11 тысяч предложений.

Значительная часть таких предложений и инициатив поступили на сайт Стратегии, через специальные ящики, установленные в каждом муниципалитете и МФЦ.

«Участие неравнодушных и активных жителей региона стало главной новаторской технологией стратегического планирования», - заметил Вячеслав Гладков.

И это действительно так: прежде на Белгородчине ничего подобного не происходило.

К началу сентября настала пора подводить итоги обсуждения Стратегии, а также поблагодарить всех, кто в ней участвовал. Если организаторы Форума «Время новых возможностей» хотели придать мероприятию федеральный масштаб, им это удалось. Открыл Форум Полпред Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, а, завершило его обращение Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

О том, как жители региона вносили свой в клад в будущее своих городов и сел, рассказали участники Стратегической команды, куда вошли лидеры общественного мнения, наиболее известные представители промышленности, социальной сферы, спорта, например, олимпийский чемпион Тарас Хтей.

Обобщил итоги общественного обсуждения Стратегии её инициатор Вячеслав Гладков. «Хочу обратить ваше внимание. Это – ещё не Стратегия. Это – основа для будущей большой работы, которая продолжится в 2022 году», - заявил он.

Выступление Гладкова в очередной раз обозначило механизмы реализации смелого плана – удвоить к 2030 году региональный валовый продукт. Это инвестиции – уже существующий инвестиционный пакет, сформированный новым главой региона, превышает 800 млрд рублей. Это взаимодействие с федеральным центром, как в решении экономических, так и социальных задач. Планы на будущее подкрепляются относительно недавними, успешными делами: например, благодаря договоренности с Минстроем, Белгородская область расселит аварийное жилье на два года раньше запланированного.

Стала очевидна идеология обновленной Стратегии. В ней четко обозначено, что экономические достижения не являются самоцелью. «Реальная задача, - уточнил Гладков, - благополучие человека, комфорт его проживания, уверенность в завтрашнем дне. Экономические успехи – инструмент повышения качества жизни людей».

Поэтому наиболее интересными и конкретными эпизодами анализа Стратегии стали социальные направления, часть из которых уже реализована. Это, в частности, социальные контракты. Гладков рассказал о Евгении, маме троих детей, которая занялась бизнесом на средства социального контракта и впервые за много лет смогла купить детям сладости на полученную прибыль. А настоящую бурю аплодисментов вызвало озвученное Гладковым предложение Стратегии о фактически бесплатной квартире для каждой молодой семьи после рождения третьего ребенка.

Важным и символичным было выступление экс-губернатора Евгения Савченко – рекордсмена среди региональных лидеров по пребыванию у власти. По его мнению, обновленная Стратегия – реалистичный план. А один из основных факторов будущего успеха в том, что Вячеслав Гладков уже стал настоящим белгородцем.

Участники Форума подчеркивали, что работа над Стратегией еще не завершена. Но уже сейчас её основные контуры и философия – очевидны. Региональная политика станет более социально-ориентированной и открытой, чем прежде. Задача – не столько изменить имидж Белгородской области, сколько упрочить его. Регион, лидирующий по добыче железной руды и производству мяса, намерен стать лидером в сфере IT и современного туризма. Потенциал для этого есть. Не случайно с Форумом совпало открытие фестиваля «Белгород в цвету», уникального не только для региона, но и для всей России. Стратегия еще формируется, а работа по ней уже началась.

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