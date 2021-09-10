Сергунина: На конкурс «Московская реставрация» подано более 60 заявок

Аргументы Недели → Общество 13+

10 сентября 2021, 13:50

Фото: соцсети

В столице завершился прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Московская реставрация». Поступило свыше 60 заявок. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«В этом году на реставрационный конкурс правительства Москвы подано более 60 заявок. Например, в список вошли такие исторические объекты, как дом купца Быкова на ул. 2-я Брестская, ГЭС-2, скульптурные композиции жилых домов на площади Гагарина. В отдельной номинации будут отмечены студенческие проекты. Еще одного победителя выберут участники проекта «Активный гражданин», - рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.



Отмечается, что целью конкурса является определение самым значимых реставрационных проектов, реализованных в столице в 2021 и 2020 годах.



«Конкурс пройдет в 11-й раз. На нем представлены разнообразные объекты культурного наследия: городские усадьбы, объекты гражданской и промышленной архитектуры, монументального искусства и культового зодчества, садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры. Цель конкурса - определить самые значимые реставрационные проекты, реализованные в этом и прошлом годах, а также поощрить их авторов. Кроме того, конкурс способствует развитию традиций московской школы реставрации, популяризации и привлечению общественного интереса к памятникам истории и культуры. Основные номинации: «За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию», «За высокое качество ремонтно-реставрационных работ», «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ», «За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство», - сообщается на сайте мэра столицы.



Также отмечается, что в состав жюри конкурса входят эксперты в области сохранения культурного наследия.



«В состав профессионального жюри входят опытные эксперты в области сохранения культурного наследия. В октябре они определят лауреатов конкурса. А традиционное награждение победителей состоится в декабре», - сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.



За 10 лет наградами конкурса «Московская реставрация» были отмечены почти 400 лауреатов. Они участвовали в реставрации 182 архитектурных памятников столицы.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости