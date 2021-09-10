Эксперт Джон Шоул: В центрах «Мои Документы» я увидел самое высокое качество сервиса

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10 сентября 2021, 13:41

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru

Московские центры госуслуг работают лучше, чем мировые коммерческие компании. Об этом в ходе IV Форума социальных инноваций регионов заявил американский специалист в области культуры сервиса, президент компании Service Quality Institute Джон Шоул.



Эксперт принял участие в пленарном заседании «Клиентоцентричная модель как драйвер развития государства».



«Вы во многом начинаете опережать Запад. В центрах госуслуг «Мои документы» я увидел заботу о своих сотрудниках и клиентах. И это прекрасно. Офисы «Мои документы» работают семь дней в неделю без выходных. Хорошо, когда есть возможность слушать клиента и делать так, как он хочет», - сказал Шоул.



По его словам, в США нет ни одного государственного агентства с таким сервисом.



«Одним словом, ваши центры работают лучше, чем коммерческие компании. Только подумайте: государственное учреждение опережает по уровню сервиса коммерческие компании. Это рождает доверие», - отметил эксперт.



Напомним, IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе с 9 по 11 сентября.





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