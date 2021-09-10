Аргументы Недели Общество 13+

Эксперт Джон Шоул: В центрах «Мои Документы» я увидел самое высокое качество сервиса

, 13:41

Эксперт Джон Шоул: В центрах «Мои Документы» я увидел самое высокое качество сервиса
Фото: Ю. Иванко. Mos.ru

Московские центры госуслуг работают лучше, чем мировые коммерческие компании. Об этом в ходе IV Форума социальных инноваций регионов заявил американский специалист в области культуры сервиса, президент компании Service Quality Institute Джон Шоул.

Эксперт принял участие в пленарном заседании «Клиентоцентричная модель как драйвер развития государства».

«Вы во многом начинаете опережать Запад. В центрах госуслуг «Мои документы» я увидел заботу о своих сотрудниках и клиентах. И это прекрасно. Офисы «Мои документы» работают семь дней в неделю без выходных. Хорошо, когда есть возможность слушать клиента и делать так, как он хочет», - сказал Шоул.

По его словам, в США нет ни одного государственного агентства с таким сервисом.

«Одним словом, ваши центры работают лучше, чем коммерческие компании. Только подумайте: государственное учреждение опережает по уровню сервиса коммерческие компании. Это рождает доверие», - отметил эксперт.

Напомним, IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе с 9 по 11 сентября.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

Общество

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

В Белгороде подведены итоги общественного обсуждения Стратегии развитии региона. Область намерена развивать традиционные отрасли экономики, а также новые направления – высокие технологии, туризм. Особое значение уделяется социальным задачам – Белгородчина претендует на статус лучшего региона для жизни. Ставка Вячеслава Гладкова на диалог с общественностью и вовлечение местной элиты в совместную работу над Стратегией полностью оправдалась.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Экономика

Политика

Политика

Экономика

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество