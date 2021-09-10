Крымский бизнесмен Бейм выплатил 17 миллионов семье погибшей по его вине женщине​

Езда по обочине и последующее дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом дорого обошлись господину БЕЙМУ.
Сегодня стало известно, что владелец сети автозаправочных станций Сергей БЕЙМ компенсировал семье погибшей женщины причиненный вред в размере 17 миллионов рублей. Кто определил эту сумму – БЕЙМ или пострадавшие – не уточняется.
Еще виновник аварии (он это признал) приобрел взамен разбитого пострадавшим машину за миллион рублей и оказал финансовую помощь в лечении попавшего в больницу ребенка. В итоге пострадавшие заявили судье что претензий к господину БЕЙМУ не имеют.
Будет ли в связи с этим закрыто уголовное дело не сообщается.
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