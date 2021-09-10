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Ялтинским водителям перед визитом в ГИБДД желательно запасаться памперсами

, 13:32 Источник: Аргументы недели-Крым

Ялтинским водителям перед визитом в ГИБДД желательно запасаться памперсами

Сотни людей, приезжающих также и в МРЭО, не имеют возможности сходить в туалет – его нет, а к себе гаишники не пускают.

Мэр Ялты решила, что по-хорошему надо и ГИБДД и МРЭО переносить куда-нибудь за город и создать там удобства, отсутствие которых немыслимо в 21 веке. «Каждый день сюда приезжают сотни автомобилистов из Большой Ялты и Алушты, при этом элементарных условий нет, в частности, уборной», - поделилась наблюдениями госпожа ПАВЛЕНКО.

Вдобавок ГИБДД и МРЭО – точнее их посетители – сильно портят жизнь жителям близлежащего района: обилие транспорта, загазованность и огромное количество мусора.

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