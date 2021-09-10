Бывший зять первого президента: Ельцин, просивший деньги у Клинтона и Коля, не мог позволить себе независимое поведение

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10 сентября 2021, 13:20 Источник: blog/dyachenko_a

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший зять Бориса Ельцина Алексей Дьяченко поделился своим мнением о причинах становления экономики России на рубеже 90-х и начала 2000-х годов.



По словам Дьяченко, Ельцин получил в наследство от Горбачева страну с пустой казной и долгами. После крушения СССР система российских органов власти выстраивалась с нуля. Цены на сырьё на мировых рынках в то время были невысокие, поэтому крупные российские сырьевые компании зарабатывали намного меньше, чем сейчас.



Государство в новых, рыночных условиях не умело собирать налоги. Платить их новые собственники тоже не хотели. Новые органы власти в начале 90-х были слабыми. Зарплата на госслужбе была маленькая, коммерсанты легко договаривались с чиновниками и уходили от уплаты налогов. Не имели достойной зарплаты даже охранники президента.



«Вспоминаю удивительный случай из того времени. На государственной даче Президента Ельцина, на которой жил тогда и я, ночью в коридоре был задержан натуральный сумасшедший – «полномочный представитель инопланетян». Столкнулась с ним горничная, которая почему-то шла в это время по коридору. Спросила у незнакомца, кто он. А он взял и огорошил. Мол, иду к Президенту Ельцину с посланием от внеземных цивилизаций. Горничная позвала охрану и «тревожного клиента» задержали. Слава богу! Мог ведь так и в спальню зайти. «Клиентом» оказался настоящий психический больной», - рассказал Алексей Дьяченко.



Он отметил, что на дачу к Ельцину «пришельца» пропустил полусонный охранник, перепутав его с кем-то из близких президента, несмотря на то, что тот подъехал к воротам закрытой территории на обычных «Жигулях». Такое могло быть возможным из-за того, что охранник не держался за свою работу по причине маленькой зарплаты.



Бывший зять первого президента России отметил, что в то время огромную роль для становления страны сыграла помощь Запада.



«Разговоры на философские темы о вмешательстве Запада хорошо вести сейчас, а тогда счёт порой шёл на дни и часы. Нужно было просто завести продовольствие в города, кормить армию, заправлять топливом машины, не допустить гражданских беспорядков. Без западных кредитов это было сделать невозможно. В самом начале 90-х весьма ценна была и гуманитарная помощь, в том числе и продуктами питания. Хорошие отношения с остальным миром помогли тогда России. Хорошие личные отношения Ельцина с американскими Президентами Бушем и Клинтоном, с канцлером Германии Колем тоже сыграли свою роль», - вспоминает Дьяченко.



По его мнению, экономика России начала набирать обороты после дефолта 1998 года.



«В итоге Ельцин передал Путину уже неплохо собранный механизм. Уже вполне работающую систему», - считает Алексей Дьяченко.



Он отметил, что на помощь Владимиру Путину пришёл устойчивый рост мировых цен на сырьё и металлы, на нефть, газ и уголь. Приток средств в страну резко усилился. Помимо прочего, Путин и его команда научились собирать налоги.



«Тотальный уход от налогов как стиль поведения, практиковавшийся в 90-е («налоги платят только трусы»), перестал существовать. Желающие поддерживать с Кремлём особые отношения и оплачивать кремлевские мероприятия отныне должны были тратиться сверх уплаченных в казну налогов, а не вместо этих налогов», - считает бывший зять Бориса Ельцина.



Дьяченко полагает, что устойчивость финансовой системы России сейчас признаёт даже Международный валютный фонд:



«Где в мире вы найдёте страну с профицитом бюджета почти в 50 миллиардов долларов (в 2019 году, до пандемии)? Может, только Норвегия. У США огромный дефицит. Германия старается сводить бюджет в ноль. Нет профицита и у Китая. Все страны мира в долгах. Все поголовно. Россия же прошла мировой кризис 2008 года, устояла под санкциями в 2014 году, относительно уверенно перенесла трудности пандемии коронавируса. Есть деньги!»



Благодаря этому обстоятельству, по мнению Дьяченко, Путин имеет возможность проводить независимую от других стран мира политику.



«Ельцин, который просил деньги у Клинтона и Коля, не мог себе позволить независимое поведение. Люди, которые рулят сегодня Кремлём, могут себе это позволить. Они вообще чувствуют себя уверенно. Меняются Президенты и премьеры на Западе. Некоторые фамилии западных деятелей мы уже и не вспомним. А ключевые фигуры Кремля остаются», - заключил Алексей Дьяченко.





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