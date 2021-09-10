У ребят всё получится

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10 сентября 2021, 12:47 Екатерина Ядрова

Фото Елены Галкиной.Молодые специалисты-целевики

Молодые инженеры-программисты отдела информационных систем Дарья Шигина и Артём Романов пришли в АО «АПЗ» после обучения по целевому направлению в Арзамасском политехническом институте (филиале) Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева.

Ребята пришли на Арзамасский приборостроительный завод в апреле этого года техниками-программистами, а после успешной защиты и получения диплома о высшем образовании переведены в инженеры-программисты. Оба продолжили обучение в магистратуре.

Программировать интересно!

Дарья Шигина:

– Мне интересно программирование, вдвойне интересно применять свои знания на таком крупном предприятии. Устраиваясь на завод, волновалась: все-таки коллектив большой, но все оказались доброжелательными открытыми людьми. Можно обратиться к любому – никто не откажет в помощи.

Изначально было трудно понять, как устроено производство, во многом помогает наставник Елена Сычёва, ведущий инженер-программист.

На заводе каждый отдел важен, поэтому, выполняя свою работу, чувствую ответственность. Буду развиваться в своей профессии, приносить пользу предприятию.

Двойная ответственность

Артём Романов:

– Когда учеба в институте почти год шла в дистанционном режиме, понял, что мне под силу и работать, и учиться. Так попал на АПЗ. Здесь работает моя мама – Елена Владимировна Романова, экономист по финансовой работе. А бабушка Вольнова Любовь Константиновна – почетный ветеран труда АПЗ. Поэтому чувствую двойную ответственность.

В коллективе меня приняли хорошо, у нас небольшая разница в возрасте и много общих тем. Моим наставником стала Анастасия Селивёрстова, инженер-программист 2 категории. Четыре месяца работы еще не тот срок, за который можно познать все нюансы профессии, поэтому часто обращаюсь к ней за помощью и советом.

Также читаю о программировании на производстве, стараюсь постоянно расти в профессиональном плане, узнавать что-то новое.

Комментарий

Светлана Борисова, начальник отдела информационных систем АПЗ:

– Кроме специального образования, инженеру-программисту нужен математический склад ума, который позволит быстро анализировать, строить алгоритмы, искать решения. Практика показала, что не все люди, которые пробовали работать в наш отдел, справлялись с этим. Наши молодые инженеры-программисты обладают хорошим профессиональным потенциалом и уже проявили себя в работе. Уверена, что у Артёма и Дарьи все получится!

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