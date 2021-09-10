Третий лишний будет читать в WhatsApp ваши личные сообщения

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10 сентября 2021, 11:33

Количество пользователей WhatsApp может уменьшиться из-за получения доступа модераторами к переписке людей. Они смогут просматривать также видео и фотоматериалы, но только после жалобы пользователей. Причинами вскрытия переписки могут стать угрозы терактов, распространение детской порнографии. В компании объяснили, что все новшества связаны с необходимостью предотвращения преступлений.



За одну смену модератор обрабатывает порядка 600 подозрительных сообщений. Сначала информация изучается искусственным интеллектом, потом её анализирует специалист. Он может заблокировать учётную запись или поставить её на контроль.



При проверке сообщений возможны ошибки и даже злоупотребления со стороны модераторов. Механизмы слежения за контентом есть в социальных сетях и других мессенджерах. Крупные утечки данных исключаются, отметил специалист по интернет-безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий. Однако факты продажи личной информации пользователей в Сети имеются. Несмотря на шифрование сообщений в WhatsApp, переписка пользователей становится доступной трём лицам: отправителю, получателю и проверяющему. Если пользователи заподозрят мессенджер в слежке, то их количество может стремительно сократиться. Пока же сервис является одним из самых популярных в мире.





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