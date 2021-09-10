Новый генплан Анапы перечеркнет решения суда и отрежет жителей Сукко от моря

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10 сентября 2021, 11:21 Сергей Сергеев

Крупные игроки любят ходить по головам граждан, прикрываясь благородными целями. Вот, например, складывается у нас ощущение, что руководство Всероссийского детского центра «Смена» в поселке Сукко Анапского района, желая упразднить исторически сложившуюся схему участка, прикрывается званием «детского» и изыскивает все возможные способы, чтобы стереть с лица земли топоним «улица Приморская» и поглотить при этом 30 объектов недвижимости, находящихся в частной собственности.

Верховный суд нарушений не нашел

Якобы улица разделяет территорию лагеря на две части и мешает соблюдать меры безопасности, которые предписаны местам пребывания детей. Мало того, что владельцы гостиниц и частных домов могут попасть в сервитут с невыполнимыми драконовскими условиями, так еще и жители поселка и туристы потеряют один из двух существующих подходов к морю. Важно отметить, что прежние попытки руководства «Смены» через суд решить этот вопрос не увенчались успехом. Даже Верховный Суд РФ не стал рассматривать данный вопрос, не найдя нарушений в судебных актах нижестоящих инстанций. Однако в данный момент появилась информация о том, что новый генеральный план города-курорта Анапа с подачи местной администрации предполагает упразднение реально существующей улицы и дороги. Этот момент отлично виден на карте функциональных зон поселения, которую подготовил Научно-Исследовательский Институт Перспективного Градостроительства из Санкт-Петербурга.

А улице той 80 лет…

Следует отметить, что спорная улица фактически существовала в Сукко с 1937 года, даже есть данные о родившихся здесь советских гражданах. 15 марта 1991 года народные депутаты Супсехского сельского Совета Анапского района присвоили улице название «Приморская». Уже в новом веке Решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 26 июня 2008 года улица Приморская была внесена в реестр адресных объекте (топонимов) на территории муниципального образования город-курорт Анапа как ранее существующая. 14 ноября 2013 года был принят Генеральный план города-курорта, в котором, согласно карте транспортной инфраструктуры, улица Приморская обозначена как второстепенная улица и дорога. А также указана как территория, на которой расположены основные пешеходные пути. Постановлением мэрии Анапы от 5 декабря 2013 года автомобильная дорога по улице Приморской внесена в перечень дорог общего пользования местного значения и получила свой идентификационный номер.

Все эти данные указывают на то, что улица Приморская является местом общего пользования. Даже если стереть улицу на карте проекта особого труда не составит, то в реальности избавиться от сложившихся обременений не так-то просто. Здесь мало того, что живут люди, так еще работают туристические средства размещения, куда постоянно едут отдыхающие. Однако администрация Анапы и руководство «Смены», видимо, считают иначе. У них появилось новое орудие воздействия на неугодный бизнес и местных жителей: новым генеральным планом перечеркивать предыдущий. Получается, в одночасье можно проснуться на территории какого-то засекреченного объекта и еще быть виноватым в том, что ты не пытался об этом знать наперед.

Нельзя, но можно, если захотеть

А ведь весной 2021 года проходило краевое селекторное совещание под руководством губернатора Краснодарского края, где обсуждались в том числе вопросы градостроительной деятельности Анапы и затрагивалась судьба улицы Приморской. Юристы мэрии подготовили справку по данному объекту, в которой перечислили риски упразднения топонима «улица Приморская», отобразили судебную практику, в соответствии с которой удовлетворялись иски физических и юридических лиц к ФБГОУ «Смена» об устранении нарушения прав пользования недвижимым имуществом, обязании предоставить возможность беспрепятственного прохода и проезда автотранспорта собственников объектов недвижимости, а также временно проживающих в них граждан, по территории улицы Приморской, а также беспрепятственного прохода к береговой полосе и водному объекту общего пользования - Черному морю. По мнению юристов мэрии, аннулирование адресных объектов (топонимов) адресообразующего элемента улично-дорожной сети - улицы Приморской в селе Сукко повлечет за собой необходимость установления публичного сервитута на территории детского цента как альтернативного доступа к землям общего пользования.

Иными словами, действующий с 2013 года генеральный план, а также массив судебных решений достаточно жестко говорят об одном: «Убрать улицу Приморскую из топонимов невозможно». «Но… если очень захотеть, - вмешивается какой-то шкурный голосок, - то можно». То есть можно сделать очень серьезное лицо, ссылающееся на закон, а потом дать отмашку питерскому институту и тот с легкостью замарает голубой краской все, что ему поручили?

Деталь преткновения

Речь идет не просто об улице. Вдоль нее расположено более 30 объектов недвижимости. Это гостиницы, жилые дома, здания кафе, которые принадлежат частным лицам. И единственный доступ к этим объектам – только через Приморскую. При этом Конституция гарантирует гражданам право иметь имущество и свободно им распоряжаться. А если улицу «замажут», установят кордоны из Росгвардии, то о жизни и бизнесе можно забыть. Интересное понятие «сервитут» никак не связано с понятием свободы, оно лишь закабалит предпринимательство, поставит его в такие рамки, в которых дальнейшее продолжение деятельности будет невозможно. Складывается ощущение, что мелкая деталь в новом генплане по сути своей может оказаться способом честного отъема бизнеса и недвижимости у граждан.

Если заинтересованные структуры, курируемые Министерством просвещения Российской Федерации, категорически настроены на объединение участков «Смены» путем ликвидации улицы и ее населения, то почему они не пользуются законными инструментами государственного отъема? Они ведь вправе выкупить недвижимость по рыночной цене и предоставить равноценные участки земли. Почему же предложения не поступают? Или проще уничтожить бизнес исподтишка? Неожиданно для всех прекратить подачу кислорода и смотреть, как предприниматели сами разбегаются?

Поможет ли обсуждение?

Конечно, жители Приморской надеются на общественные обсуждения проекта нового генерального плана, которые назначены на 21 сентября 2021 года. Там они надеются получить ответы на очевидные вопросы. Зачем ликвидировать реальную улицу, если это повлечет установление публичного сервитута в судебном порядке? Как эта ликвидация поможет развить курортно-рекреационные территории и социальную инфраструктуру, о которой твердит мэр Анапы Василий Швец? Ведь закономерно, что попытка натянуть новый генеральный план на реальную жизнь обернется многочисленными и затяжными судебными спорами. Ведь будут нарушены права собственности множества владельцев недвижимости, а также свободный доступ граждан к акватории Черного моря.

Наша редакция будет следить за развитием ситуации. Мы надеемся, что антиковидные ограничения не помешают гражданам принять участие в общественных слушаниях и высказать свою позицию. Ведь решения, принятые за спиной народа, могут вызвать волну недовольства.

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