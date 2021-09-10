«Бизнес от сердца» развивают в Приморье

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10 сентября 2021, 10:01

открытие акселератора «Бизнес от сердца»

В соответствии с частью 1 статьи 7 Конституции нашей страны – «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». В том числе в собственном деле. Которое, в свою очередь, может быть социально ориентированным. Для действующих социальных предпринимателей Приморья и тех, кто только планирует работать в этом направлении, в центре «Мой бизнес» организовали очередную акселерационную программу, с помощью которой предприниматели могут развить свой проект и получить его экспертную оценку.

Как рассказывают специалисты структурного подразделения центра «Мой бизнес» – Центра инноваций социальной сферы, придать социальную направленность можно практически любому бизнесу.

«А участие в акселераторе позволяет проработать проект с ведущими экспертами в области социального предпринимательства, существенно нарастить сеть полезных контактов, выявить узкие места и определить потенциальные точки роста компании», – отмечает заместитель руководителя Центра инноваций социальной сферы Надежда Шарипова.

Но также участники акселератора «Бизнес от сердца», получившие статус социального предприятия, смогут претендовать на получение гранта для развития своего дела в размере до 500 тысяч рублей, добавляет начальник отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края Иван Машунин.

«Средства гранта идут на реализацию конкретного социального проекта. Его предприниматели смогут оформить за время участия в нашем акселераторе и защитить свой проект перед экспертами. В комиссию на защите входят действующие предприниматели и представители общественных объединений в социальной сфере», – уточняет Иван Машунин.

Кстати, с 2020 года в России формируется реестр «социальных предприятий». Наличие такого статуса позволит бизнесу получать дополнительные меры поддержки. Например, займ «Социальный» от 10 тысяч до 5 миллионов рублей по ставке 1,5 % годовых, поручительство Гарантийного фонда Приморского края под 0,5 %, «налоговые каникулы» на первые два года работы, снижение ставки налога по «упрощенке» по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в социальной сфере на первые три года работы.

Наверное, не случайно, каталог социальных предприятий Приморского края только за прошлый, 2020 год, пополнили 74 предпринимателя. Сегодня в этом списке представлено уже 156 предприятий.

А на участие в конкурсе «Лучший социальный проект» в прошлом году его организаторы получили 68 заявок от предпринимателей – в два раза больше.

Нынешний, третий акселератор «Бизнес от сердца» собрал 60 участников. Как отмечают организаторы, заинтересованность проявили предприниматели из самых разных сфер деятельности, но большую часть составили представители образовательных структур – частных школ и детских садов, технических и спортивных клубов, творческих и развивающих центров, даже детского издательства и центра робототехники.

Олеся Белозёрова представляет начальнуб школу с углубленным изучением английского языка Priority School.

«Мы выступаем за постоянное развитие и ставим себе цель предоставлять высококачественные образовательные услуги полного спектра. НадеемсяЮ акселератор поможет нам в этом, позволит получить новые знания и наработать новые и полезные связи», - поделилась Олеся Белозёрова.

Организаторы акселератора «Бизнес от сердца» надеются, что месяц учёбы станет полезным для предпринимателей.

«Самый важный и ценный результат нашей работы, когда полученные здесь знания участники применяют на своём проекте. В качестве примера могу привести производство адаптивной одежды и белья для лежачих больных и активных пациентов собственной торговой марки «Адаптика», которое организовала социальный предприниматель из Владивостока Ксения Кузьменко. Также наш акселератор – это огромное поле для взаимодействия между предпринимателями, возможность найти партнёра и выстроить с ним деловые отношения», — подчёркивает заместитель директора центра инноваций социальной сферы Приморского края Надежда Шарипова.

Своими знаниями с участниками акселератора «Бизнес от сердца» делятся состоявшиеся и вполне успешные предприниматели, которые в основном проводят практические занятия со слушателями.

«Признаться, думала, что здесь будет больше теории, но уже после первых пятнадцати-двадцати минут выяснилось, что это не просто монолог со стороны тренера, но и диалог с участниками, – отметила Виктория Галицына из Центра развития робототехники. – Надеюсь, полученный на акселераторе опыт поможет нашему Центру робототехники в том числе и расширить сеть своих филиалов, их у нас пока двенадцать по всему Дальнему Востоку».

Специалисты центра обеспечивают комплексную поддержку социальным предпринимателям. Здесь помогают начать свое дело, проводят обучающие акселерационные программы, организуют тренинги, мастер-классы, семинары, вебинары и круглые столы. Оказывают консультационную поддержку по вопросам получения статуса «Социальное предприятие», по мерам государственной поддержки. Организуют участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и в конкурсе «Лучший социальный проект года».

Руководитель центра детского развития «Здоровята» из посёлка Врангель Татьяна Колосова подтверждает: «Услугами центра «Мой бизнес» приходилось пользоваться и раньше, в том числе посещать другие образовательные программы. Я была участником самой первой программы акселерации, стартовавшей два года назад, и знаю, какие меры поддержки может получить социальный предприниматель. Это, в том числе, грант, на который мне хотелось бы закупить оборудование в наш недавно построенный спортзал».

Действительно, средства гранта имеют целевое назначение и могут быть направлены на аренду или ремонт нежилого помещения, приобретение мебели, техники, присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и оплату коммунальных платежей. Сферы использования могут быть расширены.

Важно отметить, что обучение для предпринимателей организуется бесплатного и является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Приморье и реализации региональной госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы, предусматривающей среди прочего «обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края путём увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку».

Подробную информацию о программе образовательных акций центра «Мой бизнес» и поддержке социальных предприятий можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09.

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