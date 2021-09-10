Популярные направления ведения бизнеса блогеров от Катрин Климовой

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10 сентября 2021, 09:12

На сегодняшний день блогеры и инфлюэенсеры не только создают креативный, социально-ориентированный и развлекательный контент, но и активно реализуют бизнес-проекты. 80% блогеров открывают собственные онлайн-магазины, выпускают разнообразные курсы от визажа (Гоар Аветисян) до способов онлайн заработка (Алла и Дима Земсковы), проводят марафоны с миллионными охватами участников (Елена Блиновская), направленные на самосовершенствование, а некоторые даже создают собственную криптовалюту (Ольга Бузова)! Рассмотрим бизнес мейкинг на примере одной из самых ярких представителей блоггинг-индустрии.

Климова Катрин входит в ТОП-10 медийных инфлэенсеров в российской блогосфере. Аудитория девушки составляет более 7 миллионов подписчиков на трех платформах социальных сетей - Instagram, Youtube, Tik Tok, основная из которых Instagram. Климова также является успешной бизнес вумен и лауреатом многочисленных премий, таких как: «Handmade Мама – 2016», «Бизнес Мама – 2017».

Бизнес-путь молодой мамы блогера начался в 2014 году. Свое хобби по пошиву одежды Катрин переформатировала в небольшой бизнес — создавала атрибутику для малышей, а ее товары с радостью приобретали звездные мамы Кети Топурия, Ляйсан Утяшева и др.

В 2016 году блог Климовой Катрин набрал высокую популярность, и крупные компании начали предлагать ей высокобюджетные рекламные контракты. Климова сотрудничала с различными брендами: от уходовой и декоративной косметики до детской продукции: Amway, Яндекс, ФрутоНяня, Rixos и др. По мере роста популярности аккаунта, Климова начала заниматься благотворительностью, поддерживая в своих постах и сториз больных детей, требующих финансовой поддержки.

В период с 2016-2020 гг. Катрин запустила собственную линию женской одежды, онлайн-магазин детской одежды ОкиДоки, а также специализированный детский бренд WowSocks.

В 2020 году Катрин совместно с супругом приступили к реализации собственного СПА-салона. В данный момент бизнес находится на этапе отделки помещения и разработки позиционирования бренда.

Кроме того, для своих подписчиков Катрин разработала специализированный курс по созданию и продвижению в социальных сетях собственного бизнеса, в котором Климова делится личным опытом и дает практические советы начинающим блогерам и предпринимателям.

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