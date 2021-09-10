Латвия накажет Беларусь за мигрантов

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10 сентября 2021, 08:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ситуация с нелегальными мигрантами в Латвии порядком разозлила правительство страны. Видимо, скоро Беларуси следует ждать ответа…

«Ситуация была и остается очень сложной. Белоруссия уже давно ведет гибридную войну против Латвии, Литвы и Польши и использует миграцию, как политическое оружие, превращая граждан третьих стран в инструменты своей политики»,- заявила на заседании комиссии Сейма по иностранным делам секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица.

Главная проблема, по мнению секретаря МИД Латвии, обширная компания дезинформации, проводимая белорусским режимом, а также трудности на переговорах с Ираком.

Заместитель начальника Государственной пограничной охраны Ивар Рускулис отметил, что Латвия находится в лучшем положении, чем Литва и Польша: ни одна группа нелегалов долго не задерживалась на границе. Были предотвращены попытки 1005 человек незаконно пересечь границу Латвии.

Напомним, что ЕС в настоящее время работает над дальнейшими санкциями против белорусских физических и юридических лиц.

Парламентский секретарь МИД Латвии отметила, что санкции должны быть введены в первую очередь против белорусской авиакомпании «Belavia», которая выполняет прямые рейсы из Багдада в Минск для доставки нелегалов. Также рассматриваются санкции против пограничной службы Беларуси. Хотя прямые рейсы из Ирака в Белоруссию были приостановлены, между Минском и Стамбулом есть еще рейсы, которые используются в качестве транзита для нелегалов.

Интересно, но совершенно официальная информация напечатана на сайте латвийской национальной компании airBaltic: купить билеты по маршруту Минск-Рига в октябре можно… Они продаются… Получается, что есть санкции на рейсы, а латвийская национальная компания продает билеты на несуществующие полеты? Мошенничество, господа, я так понимаю???

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