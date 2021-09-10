Экс-мэра Риги, евродепутата Нила Ушакова лишили иммунитета в ЕП

Аргументы Недели → Общество 13+

10 сентября 2021, 07:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Вчера 9 сентября, поздно вечером Комитет по правовым вопросам Европейского парламента принял решение о том, чтобы отменить иммунитет от уголовного преследования для депутата ЕП, экс-мэра Риги Нила Ушакова.

Почему Комитет принял такое решение?

Чтобы начать уголовное преследование. Источник в ЕП рассказал, что заседание по данному вопросу в ЕП проходило в закрытом режиме. Увы, подробности под грифом «секретно».

В чем же причина таких «санкций» для Нила Ушакова?

Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в 2018 году инициировал обыск у г-на Ушакова, как по месту проживания, так и на работе. Обыск проходил в рамках дела о взяточничестве в процессе закупки транспорта в предприятии «Ригас Сатиксме» (транспортное предприятие Риги-пр.ав). О том, как прошел обыск г-н Ушаков не стал распространяться, а только сказал, что «совесть его чиста». Как стало известно, при обыске на рабочем месте Нила Ушакова было обнаружено устройство видеонаблюдения, которое является незаконным.

Нил Ушаков был отстранен от должности мэра столицы Латвии, но это ему не помешало баллотироваться в Европарламент. Сегодня экс-мэр Риги Нил Ушаков является евродепутатом.

Тут возникает много вопросов: почему только сейчас состоялось заседание Комитета? Если евродепутат лишен иммунитета от уголовного преследования, то его могут арестовать? Арестуют ли г-на Ушакова в Латвии? А может вся эта «история» связана с предстоящими выборами? Дело в том, что партия «Согласие» набирает обороты популярности в Латвии…

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к латвийскому политологу Янису Григалису:

«Я уже вашему изданию года два обратно «предсказывал» данную ситуацию. Так и получилось. Вы полагаете, что несколько миллионов, которые исчезли при закупках транспорта, а главой этого предприятия был Нил Ушаков, канут в небытие? Конечно, нет. Совершенно очевидно, что г-н Ушаков постарался попасть в ЕП, чтобы иметь этот самый иммунитет. Продержался. Иммунитет «сняли». Да, латвийские правоохранительные органы инициировали соответствующие документы в Комитет ЕП, чтобы сняли этот иммунитет. Обычно, такая комиссия принимает положительное решение для правоохранительных органов. Насколько я знаю, это решение следует утвердить еще на пленарном заседании… Уверен, что через пару месяцев утвердят. Насчет ареста… Это вопрос к правоохранительным органам, но могу высказать свое мнение: пока ареста не будет. Почему? Это «принесет» г-ну Ушакову популярность и сделает его для некоторых латвийцев… невинно пострадавшим и «героем»… Многие не хотят понимать, что украдены миллионы! Не хотят. А г-н Ушаков умеет, простите, «наговорить» с три короба в уши… Например, что он борется за права русскоязычных. И где эта борьба? В СМИ можно прочесть, как экс-мэр, а ныне евродепутат поддерживает ЛГБТ, например… Вот это я вижу. Кстати, а почему поддерживает? Да потому, что будет любезен с данной организацией, то и к нему лицом повернутся. Как видите, такие старания и заигрывания с ЛГБТ, увы, не помогли ему. Я высказываю свое мнение. Что касается предстоящих выборов, то избираться можно хоть из тюрьмы. Примеры есть уже такие».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости