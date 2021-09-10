Максиму Виторгану 49: несколько фактов из жизни актера

Аргументы Недели → Общество 13+

10 сентября 2021, 08:18 Наталья Полянская

Фото: соцсети

Свой 49 день рождения сегодня празднует российский актёр Максим Виторган. Многие знают его по фильмам «Чего хотят женщины», «Мамочка», «Любит – не любит».



Максим Виторган родился 10 сентября 1972 года в творческой семье актёров Эммануила Виторгана и Аллы Балтер. Учился в Московской школе, где большую часть предметов преподавали на английском языке. В 1993 году Максим окончил ГИТИС. Сразу после окончания ВУЗа играл в МТЮЗе в постановках «Казнь декабристов» и «Гроза». В 1999 году начал работать в театре Ленком, стал участником спектакля «Мудрец» и «Жестокие игры». Через 2 года Виторган перешёл в труппу МХАТа и сыграл роли в «Преступление и наказание» и «Количество».



В 2004 году Максим опробовал себя в роли режиссёра. Он работал над программой «Неголубой огонек» на телеканале РЕН ТВ.



Актёра часто можно увидеть в различных фильмах. Самым узнаваемым фильмом с его участием можно назвать «О чем ещё говорят мужчины».



Максим Виторган совершенно не боится высказывать свое мнение и ведёт активную социальную жизнь. Виторган несколько раз принимал участие в акциях протеста против фальсификации выборов, выступил против закона о пропаганде гомосексуализма в России, и в предвыборном митинге в поддержку Алексея Навального, часто критикует празднования Дня Победы, называя его «детским утренником».



Виторган был женат три раза. Первый раз на актрисе Виктории Верберг, второй раз на маркетологе Наталье и третий раз на телеведущей Ксении Собчак.



21 января 2019 года Максим Виторган подрался с новым избранником Ксении. Это произошло на фоне слухов об измене Собчак.



Максим также активно ведёт социальные сети и делится фотографиями со своими подписчиками почти каждый день. Под своим недавним постом в инстаграм актёр поделился своими мыслями: «Точка зрения — это не куда смотреть, а откуда. Поэтому близость взглядов — это не близость суждений и формулировок, не общность интересов, не одинаковое «нравится-не нравится», а близость положения в системе координат, где горизонталь — это «хорошо-плохо», а вертикаль «допустимо-недопустимо». Только это определяет человека. Ну и способность к покаянию. Именно поэтому человека совпадающего во вкусах и взглядах найдёшь всегда, а вот близкого — не факт…»,- считает артист.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости