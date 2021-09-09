Франция простилась с Жан-Полем Бельмондо

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9 сентября 2021, 22:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня, 9 сентября, Франция простилась с Легендой кино Жан-Полем Бельмондо. Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит французских коллег за помощь в создании материала.

Легенды не умирают. Казалось, что актер вечен! Но 6 сентября сердце Жан-Поля Бельмондо остановилось.

Прощание с актером проходило в Париже, в Доме инвалидов. Как утверждают наши коллеги из Франции, Елисейский дворец пригласил на церемонию прощания более 750 французов: известные деятели культуры, политики, спортсмены. На улицах Париже были установлены телевизоры, чтобы можно было наблюдать церемонию прощания.

Но прощаться французы стали с символом страны еще 6 сентября: несли цветы к дому, где проживал актер.

Национальную церемонию прощания с Жан-Полем Бельмондо возглавил сам президент Франции Эммануэль Макрон. Простые французы аплодировали, отдавая дань уважения и любви Легенде, под музыку Эннио Морриконе из фильма «Профессионал».

К сожалению, не все почитатели таланта Жан-Поля Бельмондо смогли присутствовать на церемонии – карантинные ограничения, связанные с ковидом. А те, кто попал на церемонию прощания имели специальные «карантинные» пропуска.

Завтра, 10 сентября, пройдет отпевание актера в церкви Сен-Жермен-де-Пре Париж. На ней будет присутствовать только узкий круг: родственники, близкие знакомые.

Прощай, Великолепный! Но говорят же, что Легенды не умирают…

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