СКР обнаружил интернет-площадку, на которой заказывали убийства и оружие

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9 сентября 2021, 21:08 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

Следственный комитет России (СКР) представил в суд ходатайство об аресте жителя Ижевска Сергея Магданова. Он подозревается в создании в даркнете площадки, на которой размещались заказы на убийства, а также торговали оружием и боеприпасами.



В 2020 году СКР расследовал убийство супругов во Владимире. Следователи вычислили киллера, а также его пособников. Выяснилось, что убийство супругов заказали их конкуренты по наркобизнесу. Были установлены и некоторые другие подобные эпизоды.



В ходе расследования правоохранителям удалось выйти на интернет-площадку, через которую нанимались и получали оплату за «работу» убийцы. Ее организатором и оказался 38-летний житель Ижевска Сергей Магданов. Оплату владелец сервиса принимал в том числе и в криптовалюте. В ходе обысков у подозреваемого были найдены мобильные телефоны, компьютеры, более тысячи сим-карт различных операторов, более 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных.



По версии СКР, криминальный бизнес Сергея Магданова был поставлен буквально на поток. Следствие до сих пор продолжает устанавливать новые эпизоды совершенных им преступлений.





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