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Заммэра Владимир Ефимов рассказал о проекте комплексного развития бывших промзон на северо-востоке Москвы

, 20:47

Заммэра Владимир Ефимов рассказал о проекте комплексного развития бывших промзон на северо-востоке Москвы

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о старте программы комплексного развития шести бывших промышленных территорий на северо-востоке Москвы. Их редевелопмент проведут в рамках программы «Индустриальные кварталы». 

По словам вице-мэра, на месте вышедших в данный момент из экономической эксплуатации территорий построят 1,5 миллионов квадратных метров недвижимости. В частности, около трети участков придётся на возведение новых производственных комплексов, а остальные метры распределятся между жилой, социальной и коммерческой застройкой.

«В реорганизацию шести неэффективно используемых территорий инвесторы вложат более 365 миллиардов рублей. Мы ожидаем, что бюджетный эффект по итогам реализации этих проектов составит 37 миллиардов рублей в год. Общая площадь этих участков превышает 49 га. Проект даст городу новые рабочие места: их будет создано порядка 44 тысяч. Также там появятся новые школы, детские сады и поликлиники», – отметил Владимир Ефимов.

Размер участков промзон варьируется от 1,4 до 29 га. Они расположены в районах Отрадное, Северное Медведково, а также в Бутырском и Алтуфьевском.

Проект «Индустриальные кварталы» вовлекает в оборот неиспользуемые городские территории с июля 2020 года. Общий объём инвестиций в застройку бывших промзон составит более 7 триллионов рублей, а бюджетный эффект – 3 триллиона рублей ежегодно. Комплексное развитий этих территорий даст городу около 500 тысяч рабочих мест.

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